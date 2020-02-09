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В Китае дешевеет Huawei Mate 30 Pro 5G и Mate 30

09.02.2020 16:11

Huawei Mate 30 Pro 5G сейчас является лучшим камерофоном по версии DxOMark.

Также этот смартфон считается флагманом китайского производителя. На старте продаж за Mate 30 Pro 5G просили 915 долларов, но теперь китайские продавцы аппарат продают за 765 долларов в версии 8/128 ГБ.

Также цену снизили и на Mate 30. Его сейчас в Китае предлагают купить за 571 доллар. Такой ценник установили за устройство с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти.

Сейчас Huawei готовится к презентации серии Huawei P40. На старте продаж Mate 30 предлагали за 614 долларов.
Стоит напомнить, что серия Mate 30 вышла без сервисов Google.

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