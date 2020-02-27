В камере смартфона Samsung Galaxy S20 Ultra обнаружили проблемы

Samsung Galaxy S20 Ultra из всей линейки смартфонов оснащен самой лучшей камерой, так как в нем установили 108 Мп модуль, который еще нигде не применяли.

Но как оказалось в камере смартфона есть проблемы. Их обнаружили специалисты издания The Verge.

После тестов выявилось, что камера не точно передает тон кожи, а также есть проблемы с автоматической фокусировкой.

В корейской компании уже признали проблемы и заявили, что работают над улучшением камеры.

Также было сказано, что сейчас готовится обновление для камеры флагманского устройства, в котором будет ряд улучшений и возможно исправят обнаруженные недочеты.