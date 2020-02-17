Специалисты DisplayMate обновили рейтинг лучших экранов в смартфонах. Теперь в нем абсолютным лидером стал дисплей нового Samsung Galaxy S20 Ultra.

В этом аппарате дисплей установил сразу 12 рекордов производительности, начиная от высокой абсолютной точности цветопередачи и заканчивая самой большой цветовой гаммой и высокой пиковой яркости.

В результате экран Samsung Galaxy S20 Ultra признан лучшим на рынке смартфонов, получив высший балл – А+.