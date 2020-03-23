Xiaomi может выпустить современную версию Xiaomi Mi 6

Xiaomi может выпустить современную версию Xiaomi Mi 623.03.2020 16:51
Представитель Xiaomi в социальной сети поинтересовался у подписчиков, купят ли они перевыпущенную версию Xiaomi Mi 6.
Было сказано, что аппарат может получить современный безрамочный экран, мощный процессор и сохранить прежнюю форму.
Обычно такие вопросы Xiaomi задает перед тем как выпустить новый продукт.
После этого в сети появились неофициальные рендеры под названием Xiaomi Mi 6 Remastered Edition.
Независимые дизайнеры представили аппарат с безраморчным экраном с врезанной в дисплей фронтальной камерой и двойной камерой с раздельными объективами.
Сканер отпечатка пальца в Xiaomi Mi 6 Remastered Editionс установили под экраном.
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