В Индии представлен Samsung Galaxy M55s 5G за 22 тыс. рублей

Samsung представила в Индии новый смартфон Galaxy M55s 5G, который является обновленной версией Galaxy M55 5G, выпущенного в апреле.

Galaxy M55s 5G имеет немного измененный дизайн: задняя панель выполнена в двухцветном варианте с тремя вертикальными полосами, где расположены камеры. Устройство тонкое и стильное.

Смартфон оснащен 6,7-дюймовой AMOLED-экраном с разрешением FHD+, яркостью до 1000 нит и частотой обновления 120 Гц. В нём есть встроенный сканер отпечатков пальцев и 50-мегапиксельная фронтальная камера.

Основная камера состоит из 50-мегапиксельного сенсора с OIS, 8-мегапиксельного сверхширокоугольного объектива и 2-мегапиксельного макроблока. В смартфоне доступны функции ночной съемки и двойной записи.

Под капотом Galaxy M55s 5G работает процессор Snapdragon 7 Gen 1, а также доступно до 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти.

Аккумулятор имеет емкость 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 45 Вт. Устройство работает на Android 14 с интерфейсом OneUI 6.1 и предлагает функции, такие как Samsung Knox Vault и Quick Share. Также есть режим голосовой фокусировки для улучшения качества звука при звонках.

Цена Galaxy M55s 5G начинается от 19 999 рупий (22 300 рублей) за модель с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти.