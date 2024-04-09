Samsung представила смартфоны Galaxy M55 и Galaxy M15

Samsung представила две новые модели смартфонов среднего класса Galaxy M55 и Galaxy M15, перезнтация уцтсройств прошла в Индии.

Galaxy M55 оснащен 6,7-дюймовым Super AMOLED дисплеем с Full HD+ разрешением, частотой обновления 120 Гц и максимальной яркостью до 1000 нит. В вырезе экрана расположена 50-мегапиксельная камера для селфи и видеозвонков. Сзади находится тройная камера с 50-мегапиксельным основным датчиком, она дополнена 8-мегапиксельным ультраширокоугольным объективом и 2-мегапиксельным макрообъективом.

Внутри устройства работает процессор Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, дополненный до 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить до 1 ТБ с помощью слота для карты microSD. Аккумулятор на 5000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 45 Вт. Среди других особенностей — Bluetooth 5.3, NFC, поддержка Dolby Atmos, порт USB-C, операционная система Android 14 и встроенный сканер отпечатков пальцев. Толщина устройства составляет всего 7,8 мм, а вес — 180 граммов.

Galaxy M15 имеет 6,5-дюймовый Super AMOLED дисплей с Full HD+ разрешением и частотой обновления 90 Гц. Процессор MediaTek Dimensity 6100+ дополнен до 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти, расширяемой до 1 ТБ.

Одной из ключевых особенностей является аккумулятор на 6000 мАч, который поддерживающий быструю зарядку мощностью 25 Вт. Для фотографии в Galaxy M15 предусмотрена тройная камера: 50-мегапиксельный основной датчик, 5-мегапиксельный ультраширокоугольный объектив и 2-мегапиксельный макрообъектив.

Спереди расположена 13-мегапиксельная камера. Как и Galaxy M55, он работает на операционной системе Android 14. Среди прочих особенностей — Bluetooth 5.3, 3,5-мм разъем для наушников, порт USB-C и поддержка двух SIM-карт.

Источник: gizmochina