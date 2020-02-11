В Индии начали продажи копии китайского смартфона Redmi K30

Poco X2 это смартфон для индийского рынка, который выпускается под брендом Poco, при этом в Китае данный аппарат с прошлого года доступен под названием Redmi K30.

Индийская версия ничем не отличается от обычного варианта, который предлагается на китайском рынке. В устройстве установили IPS экран с частотой обновления 120 Гц.

В самом дисплее сделали два отверстия под двойную фронтальную камеру, а на задней панели разместили четверную камеры с основным 64 Мп датчиком.

Под «капотом» Poco X2 устанавливается процессор Snapdragon 730G, который позиционируется как игровой.

Памяти в смартфоне до 8 ГБ ОЗУ, а ПЗУ до 256 ГБ.

В Индии за самую младшую версию смартфона просят 224 доллара, а самая дорогая будет стоить 280 долларов.