В iFixit оценили ремонтопригодность смартфона Samsung Galaxy S21 Ultra

Специалисты iFixit устроили тест смартфону Samsung Galaxy S21 Ultra и оценили его ремонтопригодность, разобрав смартфон на камеру и изучив его внутреннее строение.

Общий вывод, к которому пришли эксперты — Samsung Galaxy S21 Ultra очень сложно отремонтировать. Более того, они заявили, что его ремонтопригодность оказалась даже хуже, чем у моделей iPhone 12.

Положительно в Samsung Galaxy S21 Ultra оценили наличие стандартных винтов, с помощью которых прикрепляются основные детали корпуса.

Также была отмечена и модульная конструкция компонентов, а вот задняя крышка, дисплей и аккумулятор приклеенные к корпусу записали в минусы устройства. Конечный результат – 3 балла из 10 возможных.

Стоит отметить, что Samsung Galaxy S21 Ultra продается в нашей стране по цене от 110 тыс. рублей, при этом в случае выхода из строя дисплея, его ремонт в официальном сервисном центре обойдется в 25 тыс. рублей, а цена замены аккумулятора составит около 5 тыс. рублей.