iFixit оценили ремонтопригодность наушников-фасолин Samsung на 8 баллов

То есть новые необычные наушники от компании Samsung оказались ремонтопригодными, а значит у пользователей есть шанс сэкономить, не приобретая новый аксессуар вместо сломанного.

Максимальная оценка ремонтопригодности у специалистов iFixit составляет 10 баллов, а Galaxy Buds Live заработали 8 баллов и это отличный показатель.

К слову популярные AirPods Pro оказались вообще неремонтопригодными.

Как отметили специалисты, наушники-фасолины имеют в основном пластиковые крепления и внутри них имеется совсем немного клея, который даже можно использовать после разборки повторно.

Аккумуляторы в наушниках легко заменить. Еще эксперты рассказали, что внутри наушников есть надпись «bean», которая переводится как бобы или фасоль.