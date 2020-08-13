Меню
Поиск

USD/RUB: 73.24 EUR/RUB: 85.96 BTC/USD: 8756.9

13 сентября : четверг

ТОП новости

Извините. Данных пока нет.

Интервью

Оценена важность установки антивируса на смартфон

Эксперты советуют использовать антивирусные приложения, если смартфон работает под управлением Android.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

В Valve объяснили задержку Half-Life 3

По словам основателя Valve, студия не гонится за финансовыми показателями и не следует правилам игровой индустрии.

Из-за коронавируса Google отменила конференцию для разработчиков I/O 2020

В компании сейчас рассматривают возможность проведения конференции в ином формате.

Apple «обернет» новый iPhone в единый экран

Новые патентные рисунки указывают на «яблочный» аппарат с экраном со всех сторон. То есть это будет смартфон, обернутый дисплеем. 

Колонка эксперта

Главный миф о зарядке и разрядке смартфонов развеяло Роскачество

Специалист Роскачества Антон Куканов рассказал о мифах, которые связаны с зарядкой и разрядкой смартфонов.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

Пандемия – хороший повод задуматься о новых технологиях

Директор департамента по акселерации направления ТЭК и промышленности Фонда «Сколково» Алексей Борисов – о том, как инновации могут помочь избежать экономического коллапса в реальном секторе

Озвучена распространенная ошибка при зарядке смартфона

При полной зарядке до 100% и продолжительном подключении устройства от сети, происходит более быстрое «старение» аккумулятора.

Weblium конструктор сайтов: бесплатная платформа для создания сайтов нового поколения

Бесплатный конструктор сайтов, работающий по технологии искусственного интеллекта.

Статьи

Обзоры рынков

iFixit оценили ремонтопригодность наушников-фасолин Samsung на 8 баллов

13.08.2020 19:10

То есть новые необычные наушники от компании Samsung оказались ремонтопригодными, а значит у пользователей есть шанс сэкономить, не приобретая новый аксессуар вместо сломанного. iFixit оценили ремонтопригодность наушников-фасолин Samsung на 8 баллов
Максимальная оценка ремонтопригодности у специалистов iFixit составляет 10 баллов, а Galaxy Buds Live заработали 8 баллов и это отличный показатель.

К слову популярные AirPods Pro оказались вообще неремонтопригодными.

Как отметили специалисты, наушники-фасолины имеют в основном пластиковые крепления и внутри них имеется совсем немного клея, который даже можно использовать после разборки повторно.

Аккумуляторы в наушниках легко заменить. Еще эксперты рассказали, что внутри наушников есть надпись «bean», которая переводится как бобы или фасоль.

Просмотры:

Метки:


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги