iFixit оценили ремонтопригодность наушников-фасолин Samsung на 8 баллов

iFixit оценили ремонтопригодность наушников-фасолин Samsung на 8 баллов13.08.2020 19:10
То есть новые необычные наушники от компании Samsung оказались ремонтопригодными, а значит у пользователей есть шанс сэкономить, не приобретая новый аксессуар вместо сломанного.
Максимальная оценка ремонтопригодности у специалистов iFixit составляет 10 баллов, а Galaxy Buds Live заработали 8 баллов и это отличный показатель.
К слову популярные AirPods Pro оказались вообще неремонтопригодными.
Как отметили специалисты, наушники-фасолины имеют в основном пластиковые крепления и внутри них имеется совсем немного клея, который даже можно использовать после разборки повторно.
Аккумуляторы в наушниках легко заменить. Еще эксперты рассказали, что внутри наушников есть надпись «bean», которая переводится как бобы или фасоль.
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