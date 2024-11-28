В Huawei заговорили о прекращении поддержки Android на своих устройствах

Huawei объявила о планах отказаться от поддержки Android на своих устройствах в пользу собственной операционной системы HarmonyOS к 2025 году. Это заявление было сделано во время презентации серии Mate 70.

На мероприятии Ричард Ю, председатель Consumer Business Group, сообщил, что все новые телефоны и планшеты, выпущенные в 2025 году, будут работать на HarmonyOS NEXT, что исключает использование приложений Android.

Huawei стремится стать независимой компанией и разрабатывает HarmonyOS на основе собственных компонентов.

Однако эксперты предупреждают о возможных трудностях с внедрением HarmonyOS NEXT. Ограниченное количество совместимых приложений может отпугнуть пользователей, особенно за пределами Китая, где большинство популярных приложений недоступно.

В то же время, Huawei планирует создать около 100 000 приложений к 2025 году, чтобы расширить свою экосистему.