У них яркий дисплей с тонкой рамкой и впервые в смарт-часах установлен чип UWB, который упрощает поиск устройства. Часы также получили расширенные функции для мониторинга здоровья и спортивных достижений.

Компания Google анонсировала умные часы Pixel Watch 3 в двух размерах: 41 мм с AMOLED-дисплеем 1,2 дюйма и 45 мм с 1,4-дюймовым экраном.

Оба варианта имеют плотность 320 dpi и пиковую яркость 2000 нит, что вдвое больше, чем у предыдущей модели. Рамка дисплея уменьшилась на 1 мм, а цветовой охват составляет 100% DCI-P3.

Часы работают на процессоре Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1 и имеют 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти. Они поддерживают 4G, Bluetooth 5.3, Wi-Fi, GPS, NFC и UWB.

Устройства могут измерять ЭКГ, отслеживать пульс и уровень кислорода в крови, а также температуру тела. Введён новый индекс готовности к тренировкам, который показывает восстановление после физических нагрузок.

Часы 41 мм имеют аккумулятор на 310 мАч, а 45 мм — на 420 мАч. Google обещает 24 часа работы с активным Always-on Display и 20% более быструю зарядку.

Умные часы поступят в продажу 10 сентября по цене от 349 до 499 долларов в зависимости от размера и наличии Wi-Fi или LTE.