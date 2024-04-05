В Geekbench появились впечатляющие результаты тестов грядущего Realme GT Neo 6 SE

Realme GT Neo 6 SE, предположительно новый субфлагман от компании, показал впечатляющие результаты в тестировании Geekbench.

Смартфон набрал 1889 баллов в одноядерном тесте и 5102 балла в многоядерном. Эти высокие оценки достигнуты благодаря мощному процессору Snapdragon 7+ Gen 3 и 16 ГБ оперативной памяти. Новинка будет работать на Android 14.

Кроме того, Realme обещает, что GT Neo 6 SE будет иметь прорывной экран с невероятной пиковой яркостью в 6000 нит. Недавно компания также представила стильное изображение модели в расцветке «Серебряный рыцарь».