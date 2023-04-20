Realme намерена выпускать еще больше среднебюджетных смартфонов с 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ флеш-памяти

Realme намерена задать новые стандарты среди смартфонов среднего уровня, в планах производителя выпускать больше устройств с максимальным объёмом памяти 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ флеш-памяти.

Недавно вышел GT Neo5 с 16 ГБ оперативной и 1 ТБ постоянной памяти. В такой конфигурации памяти выйдут аппараты линейки GT Neo.

Помимо большого объёма памяти серия будет предлагаться с зарядкой мощностью 100 Вт при том что аккумулятор в устройстве установят на 5000 мАч.

Стоит отметить, что в GT Neo5 поддерживается зарядка на 150 Вт если выбрать базовую версию смартфона, и 240 Вт если купить топовый вариант устройства GT Neo5 .