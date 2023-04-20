Главная » Новости

Realme намерена выпускать еще больше среднебюджетных смартфонов с 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ флеш-памяти

Автор На чтение 1 мин Просмотров 12 Опубликовано

Realme намерена задать новые стандарты среди смартфонов среднего уровня, в планах производителя выпускать больше устройств с максимальным объёмом памяти 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ флеш-памяти.
Недавно вышел GT Neo5 с 16 ГБ оперативной и 1 ТБ постоянной памяти. В такой конфигурации памяти выйдут аппараты линейки GT Neo.

Помимо большого объёма памяти серия будет предлагаться с зарядкой мощностью 100 Вт при том что аккумулятор в устройстве установят на 5000 мАч.

Стоит отметить, что в GT Neo5 поддерживается зарядка на 150 Вт если выбрать базовую версию смартфона, и 240 Вт если купить топовый вариант устройства GT Neo5 .

Realme Realme GT Neo5
Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2023 ASTERA