В Geekbench нашли более мощный смартфон HMD с кодовым названием «Tomcat»

Компания HMD Global, владеющая брендом Nokia, недавно выпустила три новых смартфона начального уровня под собственным брендом — Pulse, Pulse+ и Pulse Pro, с упором на возможность ремонта.

Серия Pulse оснащена процессором UNISOC T606. Однако вскоре после выпуска этих начального уровня смартфонов в Geekbench появились данные о том, что компания также работает над более мощным устройством.

В Geekbench был обнаружен новый смартфон HMD с кодовым названием «Tomcat», который набрал 965 баллов в одноядерном и 2625 баллов в многоядерном тестах производительности.

В данных указано, что это восьмиядерный процессор с конфигурацией 4+4 ядра. Базовые частоты для этих двух кластеров составляют 1,96 ГГц и 2,4 ГГц соответственно.

Хотя в данных не упоминается название чипсета, указанные характеристики соответствуют Snapdragon 7s Gen 2. Одноядерная и многоядерная конфигурации также совпадают с ожидаемым чипсетом.

Snapdragon 7s Gen 2 оснащен 4 ядрами Cortex-A78 и 4 ядрами Cortex-A55. Графическое ядро Adreno 710 также входит в его состав. Этот 4-нм чипсет от Qualcomm поддерживает камеру с разрешением до 200 мегапикселей, запись видео в формате 4K со скоростью 30 кадров в секунду, запись видео в формате 1080p со скоростью 120 кадров в секунду и многокадровый HDR. Однако реализация этих возможностей может отличаться в зависимости от производителя.

Хотя Snapdragon 7s Gen 2 не является флагманским чипсетом, он все же существенно мощнее по сравнению с процессорами, такими как UNISOC T606 или Snapdragon 680. Этот смартфон на основе Snapdragon 7s Gen 2 может быть позиционирован как устройство среднего и высокого класса, аналогично Nokia 8.3 2020 года, который работает на чипсете Snapdragon 765G 5G.