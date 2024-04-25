Состоялась презентация трёх смартфонов бренда HMD — Pulse, Pulse + и Pulse Pro

В Европе дебютировала новая серия телефонов под брендом HMD, включающая HMD Pulse, Pulse+ и Pulse Pro. Основной особенностью этих устройств является возможность самостоятельного ремонта Gen 1, благодаря чему пользователи могут использовать наборы для ремонта от iFixit для замены аккумулятора и дисплея.

Характеристики и особенности HMD Pulse Pro:

HMD Pulse Pro, стоимостью 180 евро, оснащен 6,65-дюймовым дисплеем HD+ с частотой обновления 90 Гц и яркостью 600 нит. Внутри устройства находится чипсет Unisoc T606, 4 ГБ/6 ГБ/8 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной памяти, слот для карт памяти microSD и аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 20 Вт.

На передней панели размещена 50-мегапиксельная фронтальная камера, а на задней панели — двойная камера с разрешением 50 мегапикселей и 2 мегапикселя.

Для обеспечения безопасности устройства предусмотрен боковой сканер отпечатков пальцев. Телефон доступен в трех цветовых вариантах: Glacier Green, Black Ocean и Twilight Purple.

Характеристики HMD Pulse+ и HMD Pulse:

HMD Pulse+ и HMD Pulse стоят соответственно 140 и 160 евро. Оба устройства оснащены такими же дисплеем, чипсетом Unisoc T606 и аккумулятором емкостью 5000 мАч, как и модель Pulse Pro. Однако, в отличие от Pro-версии, модели Pulse+ и Pulse поддерживают зарядку мощностью 10 Вт.

Подобно Pro-версии, HMD Pulse+ также предлагает 4/6/8 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной памяти и слот для карт памяти microSD.

На передней панели находится 8-мегапиксельная фронтальная камера, а на задней панели — камера с разрешением 50 мегапикселей и светодиодной вспышкой. Модель Pulse+ доступна в трех цветах: Midnight Blue, Glacier Green и Apricot Crush.

HMD Pulse предлагает 4 ГБ/6 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ встроенной памяти и слот для карт памяти microSD. На передней панели установлена 8-мегапиксельная фронтальная камера, а на задней панели — одиночная камера с разрешением 13 мегапикселей.

Этот смартфон доступен в трех цветовых вариантах: Meteor Black, Atmos Blue и Dreamy Pink. Все три модели работают на Android 14 и обещают два обновления операционной системы и три года обновлений безопасности.

Начиная с сегодняшнего дня, телефоны Pulse и Pulse+ доступны для покупки на сайте HMD.com. О доступности модели Pro пока нет информации.