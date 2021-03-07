В Forbes призывали срочно удалить с Android опасное приложение SuperVPN

В журнале Forbes появилась статья, в которой пользователей Android-смартфонов призывают удалить опасное приложение SuperVPN.

Киберэксперт Зак Доффман в авторитетном издании написал, что приложение для смартфонов SuperVPN является очень опасным.

Его уже установили из магазина приложений Google Play более 100 млн раз и количество установок постоянно растет несмотря на то, что ранее уже предупреждали об опасности сервиса для подключения к виртуальной сети.

Ранее в Сети на продажу выставили данные 21 млн пользователей, причем данные хакеры получили с разных источников, но среди них была программа SuperVPN.

Эксперт в Forbes напомнил, что тогда продавали архив, в котором содержались данные местоположения, история платежей и электронные адреса.