В сети появилась база данных 21 млн пользователей VPN-сервисов для Android

А в прошлом году в открытом доступен оказалась информация о пользователях SuperVPN.

То есть это не первая утечка данных, и на этот раз в Интернете появилась база данных 21 млн пользователей VPN-сервисов для Android.

Речь идет о пользователях бесплатных приложений VPN, среди которых сервисы GeckoVPN, SuperVPN и ChatVPN.

На это обратили внимание специалисты по кибербезопасности издания CyberNews. Уточняется, что есть данные в том числе и российских пользователей.

Как выяснилось, в сети в свободном доступен есть адреса электронной почты, пароли, логины, а также данные о странах и многое другое.

Эксперты уточнили, что обнародованная информация может быть использована мошенниками для хакерских атак или фишинга.