В сети появилась база данных 21 млн пользователей VPN-сервисов для Android

В сети появилась база данных 21 млн пользователей VPN-сервисов для Android02.03.2021 01:33
А в прошлом году в открытом доступен оказалась информация о пользователях SuperVPN.
То есть это не первая утечка данных, и на этот раз в Интернете появилась база данных 21 млн пользователей VPN-сервисов для Android.
Речь идет о пользователях бесплатных приложений VPN, среди которых сервисы GeckoVPN, SuperVPN и ChatVPN.
На это обратили внимание специалисты по кибербезопасности издания CyberNews. Уточняется, что есть данные в том числе и российских пользователей.
Как выяснилось, в сети в свободном доступен есть адреса электронной почты, пароли, логины, а также данные о странах и многое другое.
Эксперты уточнили, что обнародованная информация может быть использована мошенниками для хакерских атак или фишинга.
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