В Европе представлен флагманский камерофон Vivo X100 Pro

Смартфон ранее был доступен только на китайском и индийском рынках, но недавно он был представлен в Европе.

Одной из главных особенностей vivo X100 Pro стал его продвинутый набор камер. Основной модуль оснащен большим дюймовым сенсором, а телевик имеет разрешение 50 Мп и 4,3-кратное оптическое приближение, а также возможность съемки в макрорежиме.

Кроме того, смартфон оснащен 6,78-дюймовым AMOLED-экраном с частотой обновления 120 Гц, мощным процессором MediaTek Dimensity 9300 и аккумулятором емкостью 5400 мАч, поддерживающим проводную зарядку мощностью 100 Вт и беспроводную зарядку мощностью 50 Вт.

Продажи vivo X100 Pro в Европе начнутся 15 февраля по цене 1199 евро. Компания предлагает 3 года обновлений операционной системы Android и такое же количество лет гарантийного обслуживания для этого смартфона.

В Индии устройство продается по цене 89 999 рупий (~999 евро), а в Китае — от 4999 юаней (~649 евро). Кроме vivo X100 Pro, в Европе будет доступна также обычная версия vivo X100.