Представлены флагманы Vivo X100 и Vivo X100 Pro

Vivo представила флагманский смартфон Vivo X100, который оснащен новейшей однокристальной системой MediaTek Dimensity 9300 и оперативной памятью LPDDR5T. Согласно результатам теста AnTuTu, смартфон набирает высокий балл более 2,25 тыс., превосходя iQOO 12 или Xiaomi 14 на базе Snapdragon 8 Gen 3.

У Vivo X100 установлен 6,78-дюймовый OLED-экран с разрешением 2800 × 1260 пикселей, созданный по технологии LTPO. Максимальная яркость составляет 3000 кд/кв.м, а частота регулировки ШИМ равна 2160 Гц. Кроме того, экран поддерживает частоту обновления 120 Гц.

Емкость аккумулятора Vivo X100 составляет 5000 мАч, а смартфон поддерживает быструю зарядку мощностью 120 Вт. Особенностью модели является топовая камера Zeiss.

В основном модуле используется датчик Sony IMX920 и широкоугольный объектив с диафрагмой F/1,57. Для оптического зума имеется перископный модуль с 64-мегапиксельным сенсором и объективом с фокусным расстоянием 70 мм. Оба модуля оснащены оптической стабилизацией.

Vivo X100 имеет полную защиту от пыли и воды (IP68), а также оборудован стереодинамиками и чипом NFC.

Цены на Vivo X100 следующие:

12/256 ГБ — 550 долларов;

16/256 ГБ — 590 долларов;

16/512 ГБ — 630 долларов;

16 ГБ/1 ТБ — 685 долларов;

16 ГБ (LPDDR5T) / 1 ТБ — 700 долларов.

Вместе с Vivo X100, была представлена «профессиональная версия» — Vivo X100 Pro. Этот смартфон также оснащен однокристальной платформой MediaTek Dimensity 9300, что делает его более производительным, чем Xiaomi 14 Pro на базе Snapdragon 8 Gen 3.

Экран Vivo X100 Pro имеет диагональ 6,78 дюйма и разрешение 2800 × 1260 пикселей, а также поддерживает частоту обновления 120 Гц. Максимальная яркость экрана составляет 3000 кд/кв.м.

Емкость аккумулятора у Vivo X100 Pro составляет 5400 мАч, что на 8,3% больше, чем у предыдущей модели. Смартфон также поддерживает проводную зарядку мощностью 100 Вт. Основная камера оснащена датчиком Sony IMX989 размером 1 дюйм, а объектив получил новое антибликовое покрытие для улучшенного эффекта HDR. Перископный модуль оснащен объективом Zeiss APO с диафрагмой F/2,5, фокусное расстояние составляет 100 мм, а оптический зум — четырехкратный.

Vivo X100 Pro работает под управлением операционной системы OriginOS 4, основанной на Android 14. Смартфон также имеет ИК-излучатель, чип NFC, стереодинамики, мощный вибромотор и защиту IP68.

Продажи Vivo X100 Pro начнутся 21 ноября. В наличии будут три конфигурации: 12/256 ГБ — 685 долларов, 16/512 ГБ — 755 долларов и 16 ГБ (LPDDR5T) / 1 ТБ — 825 долларов.