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В Европе представлен бюджетный смартфон Redmi Note 9S

18.04.2020 23:15

Redmi Note 9S это китайская версия Redmi Note 9 Pro.
В Европе китайский бренд Redmi представил смартфон Redmi Note 9S, который будет предлагаться в двух версиях с 64 или 128 ГБ постоянной памяти. Купить новинку можно будет за 262 или 286 долларов.

В продаже Redmi Note 9S появится 7 мая, а через несколько дней после европейского старта продаж аппарат станет доступен в Украине, но цена смартфона для этой страны пока не объявлена.

Возможно до конца мая Redmi Note 9S станет доступен и в России.

Напомним, в Redmi Note 9S установлен процессор Snapdragon 720 и 6 ГБ оперативной памяти, а дисплей в аппарате диагональю 6,67-дюйма.

Батарея установлена на 5 020 мАч. На тыльной стороне размещена четверная камера с основным датчиком на 48 Мп.

В Европе представлен бюджетный смартфон Redmi Note 9S

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