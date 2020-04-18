В Европе представлен бюджетный смартфон Redmi Note 9S

Redmi Note 9S это китайская версия Redmi Note 9 Pro.

В Европе китайский бренд Redmi представил смартфон Redmi Note 9S, который будет предлагаться в двух версиях с 64 или 128 ГБ постоянной памяти. Купить новинку можно будет за 262 или 286 долларов.

В продаже Redmi Note 9S появится 7 мая, а через несколько дней после европейского старта продаж аппарат станет доступен в Украине, но цена смартфона для этой страны пока не объявлена.

Возможно до конца мая Redmi Note 9S станет доступен и в России.

Напомним, в Redmi Note 9S установлен процессор Snapdragon 720 и 6 ГБ оперативной памяти, а дисплей в аппарате диагональю 6,67-дюйма.

Батарея установлена на 5 020 мАч. На тыльной стороне размещена четверная камера с основным датчиком на 48 Мп.