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В Epic Games Store бесплатно раздают две игры

20.08.2020 20:45

Акция, организованная компанией Epic Games, продлится неделю и в этот период зарегистрированные пользователи смогут добавить себе две игры.
Речь идет о таких играх как Enter the Gungeon и God’s Trigger, которые предлагаются бесплатно до 27 августа в фирменном онлайн-магазине Epic Games Store.

Жанр первой игры «bullet hell», а действия происходят в подземелье, где игрокам предлагают бродить, грабить или стрелять, а целью будет добраться до Оружелья.

Что касается игры God’s Trigger, то там предлагают бороться с врагами, использовать оружие и нужно быстро принимать решения.

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