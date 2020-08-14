Apple и Google удалили Fortnite из магазина приложений

Удаление популярной игры из магазинов приложений связано с противоречиями правилам магазинов.

Дело в том, что разработчики Fortnite совершили попытку добавить собственную систему платежей, а это против правил Apple и Google.

Сначала создатели игры Epic Games попытались обойти ограничения Apple, предложив два варианта оплаты, где один через Apple Pay с комиссией, а второй – это оплата напрямую разработчикам без комиссии.

Это стало поводом для конфликта и в результате Apple удалила игру из магазина приложений. Epic Games в ответ на сложившуюся ситуацию подала в суд на Apple, обвинив ее в монополизме.

Google также отреагировала на собственную систему платежей Fortnite удалением ее из магазина для Android-смартфонов.

Единственным путем установки игры на Android остается только установка игры на официальном сайте разработчиков с помощью APK-файла. Epic Games на Google также подала в суд.

Стоит отметить, что пользователи, у которых уже установлена игра и дальше смогут ею пользоваться, а вот новые игроки не смогут ее скачать из официальных магазинов приложений.

В свою очередь Apple и Google заявили, что не против обсудить сложившуюся ситуацию, но при этом отмечают, что создавать для разработчиков уникальные условия они не намерены.