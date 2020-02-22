В 2020 году на рынке продадут около 200 млн 5G-смартфонов

Такие данные приводят аналитики компании Strategy Analytics, прогнозируя как будет развиваться рынок 5G-смартфонов.

По их информации в этом году на мировом рынке могут продать около 200 млн смартфонов с поддержкой сетей пятого поколения, а это окажется намного больше, чем годом ранее.

В 2019 году в мире купили 19 млн смартфонов, в то время как общие продажи смартфонов составили 1,41 млрд экземпляров. То есть доля моделей с новыми сетями составила 1%.

При этом в целом аналитики прогнозируют падение рынка смартфонов на 3-4% до 1,36 млрд штук.