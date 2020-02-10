Продажи смартфонов в КНР могут упасть вдвое из-за коронавируса

Коронавирус в Китае нарушил производственные планы мировых компаний и сильно изменил жизнь в регионе.

Из-за карантина упали продажи товаров, и ожидается что из-за остановки предприятий по производству смартфонов в дальнейшем на глобальном рынке будет наблюдаться дефицит определённых моделей.

Другие смартфоны на прилавки попадут с задержкой. По данным исследовательской компании TrendForce, в первом квартале продажи «умных» телефонов на мировом рынке сократятся на 12% и составят 275 млн.

В Китае прогнозируют спад продаж смартфонов на 30-50%.

В TrendForce уверены, что меньше всего от коронавируса пострадает Samsung, так как ее производство находится во Вьетнаме.

К тому же для корейской компании китайский рынок не является самым важным.