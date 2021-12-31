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Первая партия флагманских смартфонов Xiaomi 12 стоимостью 283 млн долларов была распродана за 5 минут

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Как и ожидалось флагманские смартфоны Xiaomi 12 сразу после старта продаж закончились.
Через пару часов после начала продаж недавно представленных Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro и Xiaomi 12X представительство производителя отчиталось, что за пять минут было продано устройств на 283 миллиона долларов.

Более подробно про продажи смартфонов представительство Xiaomi рассказывать не стало.

Напомним, самым доступным флагманским смартфоном китайской компании стал Xiaomi 12X. Его на китайском рынке предлагают от 500 долларов. Компактный Xiaomi 12 можно приобрести по цене от 580 долларов, а Xiaomi 12 Pro оценивается от 740 долларов.

Позже будет выпущен Xiaomi 12 Ultra, он по версии DxOMark должен стать лучшим камерофоном в первой половине 2022 года и самым дорогим аппаратом Xiaomi.

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