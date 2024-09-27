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Умное кольцо Meizu получило функции смарт-часов

Автор На чтение 1 мин Просмотров 1 Опубликовано

Meizu анонсировала новое умное кольцо StarV Ring 2, которое было представлено вместе со смартфоном Lucky 08. Это кольцо предназначено для отслеживания здоровья и активности пользователя и предлагает функции взаимодействия с другими устройствами.

Умное кольцо Meizu получило функции смарт-часов

StarV Ring 2 может оценивать риск повышения уровня сахара в крови с точностью до 80%, а также отслеживает привычные показатели здоровья, такие как статистика сна, частота сердечных сокращений, уровень кислорода в крови и температура тела. На основе этих данных кольцо формирует индекс здоровья и показатель энергичности.

Кроме того, кольцо позволяет управлять умными очками StarV Air 2 и смартфоном, например, пролистывать видео и управлять камерой. Оно также может взаимодействовать с совместимыми автомобилями, предоставляя возможность разблокировки дверей и запуска двигателя без ключа.

На старте продаж StarV Ring 2 стоит $156, а в магазинах его цена составит $184.

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