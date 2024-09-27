Meizu выпустила свой ИИ-смартфон Lucky 08: OLED-экран, 108 Мп и АКБ на 6000 мАч

Компания Meizu представила новый смартфон под названием Lucky 08, который выделяется своими современными характеристиками и доступной ценой.

Он оснащён 6,78-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1,5K и частотой обновления до 144 Гц. Дисплей имеет тонкие рамки и может автоматически регулировать частоту обновления от 1 до 120 Гц. Максимальная яркость экрана достигает 1600 нит, а пиковая яркость — 5000 нит.

Смартфон работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 и предлагает два варианта оперативной памяти — 8 или 12 ГБ. Встроенная память может быть 256 или 512 ГБ.

Основная камера имеет разрешение 108 Мп, а также есть макромодуль на 2 Мп для съемки близких объектов. Фронтальная камера составляет 8 Мп, что позволит делать качественные селфи.

Meizu Lucky 08 работает на операционной системе Flyme AIOS и включает более 100 функций, связанных с искусственным интеллектом. Для быстрого доступа к этим функциям предусмотрена отдельная кнопка. Среди них есть умный поиск в интернете, возможность отвечать на звонки вместо пользователя и сводка по завершённым разговорам.

За автономную работу отвечает аккумулятор ёмкостью 6000 мАч, который поддерживает быструю зарядку мощностью 33 Вт. Несмотря на все эти характеристики, смартфон имеет компактные размеры: его толщина составляет 8,6 мм, а вес — 202 грамма.

Что касается цен, то они начинаются от 227 долларов (21 000 руб.) за версию с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти.

Модель с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти стоит 256 долларов(23 600 руб.), а вариант с 12 ГБ и 512 ГБ — 299 долларов (27 600 руб.)

Lucky 08 обещает стать привлекательным выбором для пользователей, которые ищут современное устройство по разумной цене.