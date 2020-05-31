Улучшенная версия Samsung Galaxy A21s появилась в России

Этот смартфон дебютировал еще в середине мая, а его улучшенная версия недавно появилась на российском рынке.

При этом компания не стала делать громких анонсов, а просто внесла аппарат в официальный сайт и начала его продажи через онлайн-ритейлеров.

В то время как на глобальном рынке Samsung Galaxy A21s представлен без NFC, российская версия получила такой модуль. В нашей стране смартфон будет доступен в двух конфигурациях.

Первая имеет объём памяти 3/32 ГБ, а вторая – 4/64 ГБ. Их ценники составили 15 990 и 16 990 рублей соответственно.

Напомним, что в модели установлен 6,5-дюймовый экран, четверная основная камера на 48 Мп, а также аккумулятор емкостью 5 000 мАч.