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Samsung представила недорогой Galaxy A21s с АКБ на 5 000 мАч

15.05.2020 18:31

Еще до официальной презентации этого смартфона инсайдеры раскрыли почти все его характеристики.
Тем не менее Samsung представила недорогой Galaxy A21s с АКБ на 5 000 мАч, который в продаже появится с 19 июня.

Стоимость на конфигурации новинки будет объявлена дополнительно, а ранее были данные, что этот аппарат могут оценить в 200 евро или около 16 тыс. рублей, но если учитывать характеристики, то стоимость можно назвать завышенной.

Итак, новый Samsung Galaxy A21s оснастили экраном IPS с разрешением HD+ и диагональю 6,5 дюйма.

Фронтальную камеру компания разместила в небольшом отверстии в углу экрана.

На задней панели установлен сканер отпечатков пальцев и камера с датчиками на 48 Мп, f/2.0; 8 Мп, f/2.2; 2 Мп и 2 Мп.

Galaxy A21s также оснастили процессором Exynos 850, 3,4 или 6 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной памяти. Также стоит отметить наличие 15-ватной быстрой зарядки.

Работает новинка под управлением ОС Android 10.

Samsung представила недорогой Galaxy A21s с АКБ на 5 000 мАч Samsung представила недорогой Galaxy A21s с АКБ на 5 000 мАч Samsung представила недорогой Galaxy A21s с АКБ на 5 000 мАч

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