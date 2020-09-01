Ubisoft бесплатно раздает стандартное издание игры Tom Clancy’s The Division

С сегодняшнего дня и до 7 сентября Ubisoft предлагает Tom Clancy’s The Division бесплатно через свою службу цифрового распространения UPlay, которую также можно бесплатно загрузить и использовать. The Division был впервые выпущен еще в 2016 году и представляет собой онлайновую ролевую игру, действие которой происходит в открытом мире.

Игра позволяет «специализироваться, модифицировать и повышать уровень вашего снаряжения, оружия и навыков, чтобы вернуть Нью-Йорк на ваших условиях». Когда игра была запущена, обзор PCMag показал, что она представляет собой впечатляющее воссоздание Нью-Йорка, предлагая напряженный многопользовательский режим.

Чтобы получить бесплатную копию, просто нужно посетить страницу Ubisoft Giveaway. Если у вас уже есть учетная запись UPlay, просто войдите в систему, чтобы добавить игру в свою учетную запись. В противном случае зарегистрируйте новую учетную запись UPlay, чтобы получить игру. После этого ожидайте загрузки чуть более 30 ГБ, прежде чем вы сможете начать играть.