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Ubisoft бесплатно раздает стандартное издание игры Tom Clancy’s The Division

01.09.2020 14:03

С сегодняшнего дня и до 7 сентября Ubisoft предлагает Tom Clancy’s The Division бесплатно через свою службу цифрового распространения UPlay, которую также можно бесплатно загрузить и использовать. The Division был впервые выпущен еще в 2016 году и представляет собой онлайновую ролевую игру, действие которой происходит в открытом мире.

Игра позволяет «специализироваться, модифицировать и повышать уровень вашего снаряжения, оружия и навыков, чтобы вернуть Нью-Йорк на ваших условиях». Когда игра была запущена, обзор PCMag показал, что она представляет собой впечатляющее воссоздание Нью-Йорка, предлагая напряженный многопользовательский режим.

Чтобы получить бесплатную копию, просто нужно посетить страницу Ubisoft Giveaway. Если у вас уже есть учетная запись UPlay, просто войдите в систему, чтобы добавить игру в свою учетную запись. В противном случае зарегистрируйте новую учетную запись UPlay, чтобы получить игру. После этого ожидайте загрузки чуть более 30 ГБ, прежде чем вы сможете начать играть.

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