Ubisoft бесплатно раздает стандартное издание игры Tom Clancy’s The Division

Ubisoft бесплатно раздает стандартное издание игры Tom Clancy’s The Division01.09.2020 14:03
С сегодняшнего дня и до 7 сентября Ubisoft предлагает Tom Clancy’s The Division бесплатно через свою службу цифрового распространения UPlay, которую также можно бесплатно загрузить и использовать. The Division был впервые выпущен еще в 2016 году и представляет собой онлайновую ролевую игру, действие которой происходит в открытом мире.
Игра позволяет «специализироваться, модифицировать и повышать уровень вашего снаряжения, оружия и навыков, чтобы вернуть Нью-Йорк на ваших условиях». Когда игра была запущена, обзор PCMag показал, что она представляет собой впечатляющее воссоздание Нью-Йорка, предлагая напряженный многопользовательский режим.
Чтобы получить бесплатную копию, просто нужно посетить страницу Ubisoft Giveaway. Если у вас уже есть учетная запись UPlay, просто войдите в систему, чтобы добавить игру в свою учетную запись. В противном случае зарегистрируйте новую учетную запись UPlay, чтобы получить игру. После этого ожидайте загрузки чуть более 30 ГБ, прежде чем вы сможете начать играть.
Ubisoft удалит изображение поднятого черного кулака из Tom Clancy’s Elite Squad
Просмотры: