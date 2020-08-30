Ubisoft удалит изображение поднятого черного кулака из Tom Clancy’s Elite Squad

Французский издатель игр Ubisoft принес извинения фанатам после того, как на видео, показывающем вступительную сцену для Tom Clancy’s Elite Squad, были показаны изображения поднятого черного кулака, который, по словам критиков, был «бесчувственным» и связывал движение Black Lives Matter с вымышленной террористической организацией в игре.

Вступительная сцена показывает UMBRA, анархистскую группу, которая, по словам рассказчика, использует «преимущества эскалации гражданских беспорядков», чтобы «создать больше хаоса и ослабить правительства». Изображение черного поднятого кулака ассоциировалось с UMBRA.

После этого несколько фанатов стали критиковать сцену, поскольку по их мнению движение Black Lives Matter было представлено как террористическая группа. Один из пользователей Twitter, старший программист студии Massive Entertainment, принадлежащей Ubisoft, написал в твиттере, что видео было «грубым и крайне неуважительным».

В своих извинениях Ubisoft сказала, что видео было «бесчувственным и вредным». Издатель обещал, что оно будет удалено в следующем обновлении игры, которое состоится 1 сентября для Android и «как можно скорее на iOS».