У смартфонов Xiaomi Redmi Note 10 выявили серьезные проблемы с экраном

У смартфонов Xiaomi Redmi Note 10 выявили серьезные проблемы с экраном10.04.2021 22:22
У смартфонов Redmi Note 10 начались серьезные проблемы с экранами, причем это наблюдается в разных регионах.
В социальных сетях пользователи начали жаловаться на работу экранов смартфонов серии Redmi Note 10.
Сообщается, что дисплеи аппаратов мерцают, у них возникают вопросы с отзывчивостью, а также наблюдаются зависание.
Все это происходит если выбран темный режим и частота обновления 120 Гц.
Один из владельцев смартфона написал, что ему удалось проблемный аппарат обменять на новый, но в нем тоже наблюдаются аналогичные проблемы.
В компании Redmi пока не прокомментировали проблемы, поэтому пока неизвестно можно ли ее исправить программно, или производителю придется менять смартфоны.
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