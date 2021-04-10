У смартфонов Xiaomi Redmi Note 10 выявили серьезные проблемы с экраном

У смартфонов Redmi Note 10 начались серьезные проблемы с экранами, причем это наблюдается в разных регионах.

В социальных сетях пользователи начали жаловаться на работу экранов смартфонов серии Redmi Note 10.

Сообщается, что дисплеи аппаратов мерцают, у них возникают вопросы с отзывчивостью, а также наблюдаются зависание.

Все это происходит если выбран темный режим и частота обновления 120 Гц.

Один из владельцев смартфона написал, что ему удалось проблемный аппарат обменять на новый, но в нем тоже наблюдаются аналогичные проблемы.

В компании Redmi пока не прокомментировали проблемы, поэтому пока неизвестно можно ли ее исправить программно, или производителю придется менять смартфоны.