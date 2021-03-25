Xiaomi представила в РФ новые среднебюджетные смартфоны Redmi Note 10

Глобальные версии смартфонов линейки были представлены в начале марта и об этом «Астера» писала ранее.

При этом китайская компания Xiaomi представила новые среднебюджетные смартфоны Redmi Note 10 на территории РФ. Аппараты имеют неплохие характеристики и приемлемую стоимость.

Так, модель Redmi Note 10 будет представлена в версии с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти по цене 17 990 рублей.

Официальные продажи запланированы на 8 апреля. Про-вариант при заказе до 4 апреля будет доступен с подарком. Более дорогая версия получила ценник 28 990 рублей за конфигурацию 8/128 ГБ.

Первые клиенты в России смогут получить подарок в виде фитнес-браслета Mi Smart Band 5.

Цветовая гамма Redmi Note 10 Pro представлена серым, голубым и золотистым вариантами, тогда как обычная модель получила белую, зеленую и серую версии. Смартфон Note 10 Pro поступит в продажу 31 марта.