У смартфона Moto G8 Power появится упрощенная версия

Moto G8 Power был представлен совсем недавно, но уже известно, что для готовится более простая модель, которая поступит в продажу под названием Moto G8 Power Lite.

Напомним, Moto G8 Power оснащен аккумулятором на 5000 мАч, 6,4-дюймовым дисплеем и процессором Snapdragon 665. Памяти в устройстве 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ постоянной.

Согласно данным опубликованным на сайте Национальной комиссии по вещанию и телекоммуникациям Таиланда смартфон Moto G8 Power Lite тоже получит аккумулятор на 5000 мАч.

Другие данные про аппарат пока неизвестно, за исключением того, что в нем не будет поддержка 5G.

Предположительно, презентация Moto G8 Power Lite состоится в следующем месяце.