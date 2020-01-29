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Раскрыты характеристики среднебюджетных смартфонов Moto G8 и Moto G8 Power

29.01.2020 23:29

Компания Motorola в рамках выставки Mobile World Congress 2020 представит новые смартфоны — Moto G8 Power и Moto G8.

Эти аппараты технически будут очень сильно похожи, при этом в модели с приставкой Power установят батарею на 5000 мАч.

Так, Moto G8 Power получит батарею на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки Quick Charge 3.0 на 18 Вт.

В смартфоне установят четверную камеру и экран с отверстием под фронтальный фотодатчик. Дисплей аппарата будет 6,36-дюймовый с разрешением FullHD+.

В основе смартфона ляжет процессор Snapdragon 665, который дополнят 4 ГБ оперативной памяти и 64 Гб постоянной.

Помимо характеристик Moto G8 Power в Сети был опубликован рендер устройства.

Смартфон Moto G8 получит «железо» как в Moto G8 Power, а отличия будут в камере, разрешении экрана и аккумуляторе.

В Moto G8 дисплей установят экран с HD+ разрешением и аккумулятор на 4000 мАч. Что касается камеры, то в Moto G8 главный модуль будет на 16 Мп, а фронтальный датчик получит разрешение 8 Мп. В смартфоне Moto G8 Power фронтальная камера получит 25 Мп матрицу, а основная камера будет на 16 Мп.

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