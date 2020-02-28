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У Huawei P40 Pro будет слабая зарядка

28.02.2020 21:21

Презентация Huawei P40 Pro состоится 26 марта, а показ смартфона скорее всего проведут онлайн, но точно пока неизвестно.

Про новый камерофон уже не однократно сообщали разную информацию.

Уже известно, что в его основе будет лежать процессор Kirin 990 и до 12 ГБ оперативной памяти, а флеш-накопитель предложат до 512 ГБ.

Главной особенностью будущего смартфона станет камера, в которой будет оптика от Leica и пять модулей с основным датчиком на 52 Мп.

Но как оказалось, в аппарате будет не самая лучшая зарядка, о чем стало известно благодаря базе данных регулятора 3C.

В ней появились данные про Huawei P40 и Huawei P40 Pro, и как указали в документе смартфоны будут поддерживать зарядные блоки мощностью 22 и 40 Вт.

По современным меркам для флагманских устройств это не лучший показатель. К примеру, в Mi 10 Pro реализована поддержка блока питания мощностью 65 Вт.

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