У 5 Мп камеры смартфона OnePlus 8 Pro найдено «рентгеновское зрение»

Основная камера смартфона OnePlus 8 Pro смогла удивить владельцев устройства. Как оказалось, она обладает уникальными возможностями.

Снимки, сделанные через 5 Мп сенсор с цветовым фильтром может показать больше, чем видит глаз человека.

Так, пользователь форума Reddit в Сети опубликовал снимок пульта для управления телевизором. На одной части снимка видно, что камера OnePlus 8 Pro просвечивает непрозрачную крышку и демонстрирует внутренность пульта.

Также было замечено, что камера через цветовой фильтр способна видеть через жидкость с красным оттенком (красное вино) и замечать инфракрасное излучение светодиодов.

В целом такая возможность камеры OnePlus 8 Pro будет мало кому полезна.