Экран смартфона OnePlus 8 Pro невозможно починить прошивками

Первые покупатели OnePlus 8 Pro сразу после получения смартфона начали жаловаться на экран устройства.

В продаже OnePlus 8 Pro появился 29 апреля, но те кто оформил смартфон по предзаказу, получили устройство раньше.

Эти пользователи и столкнулись с неправильным отображением черного цвета на дисплее OnePlus 8 Pro. В частности, сообщалось про зелёный оттенок и ряд других недостатков в работе экрана.

Стоит напомнить, что еще до официальных продаж OnePlus 8 Pro руководство компании писало, что экран аппарата лучший в мире.

В OnePlus сразу после жалоб пообещали выпустить обновление исправляющие отображение черного цвета, и в итоге появилась прошивка OxygenOS 10.5.5, но она убрала только зелёный оттенок, но работу черного цвета не исправила.

Теперь в OnePlus заявляют, что исправить работу экрана обновлениями невозможно.

Пользователям бракованных смартфонов предлагают обратиться в сервисный центр для того, чтобы вернуть смартфон и получить за него деньги обратно или обменять аппарат на другой – исправный.