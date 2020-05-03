Экран смартфона OnePlus 8 Pro невозможно починить прошивками

Экран смартфона OnePlus 8 Pro невозможно починить прошивками03.05.2020 14:32
Первые покупатели OnePlus 8 Pro сразу после получения смартфона начали жаловаться на экран устройства.
В продаже OnePlus 8 Pro появился 29 апреля, но те кто оформил смартфон по предзаказу, получили устройство раньше.
Эти пользователи и столкнулись с неправильным отображением черного цвета на дисплее OnePlus 8 Pro. В частности, сообщалось про зелёный оттенок и ряд других недостатков в работе экрана.
Стоит напомнить, что еще до официальных продаж OnePlus 8 Pro руководство компании писало, что экран аппарата лучший в мире.
В OnePlus сразу после жалоб пообещали выпустить обновление исправляющие отображение черного цвета, и в итоге появилась прошивка OxygenOS 10.5.5, но она убрала только зелёный оттенок, но работу черного цвета не исправила.
Теперь в OnePlus заявляют, что исправить работу экрана обновлениями невозможно.
Пользователям бракованных смартфонов предлагают обратиться в сервисный центр для того, чтобы вернуть смартфон и получить за него деньги обратно или обменять аппарат на другой – исправный.
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