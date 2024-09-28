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Цены на iPhone 16 в России упали уже на 8–10 процентов и это не предел

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Новые айфоны на старте продаж стоили на 8-10 процентов дороже, на что обратили внимание аналитики «Яндекс Маркет».

Как выяснили «Известия», ссылаясь на «Яндекс Маркет», цены на iPhone 16 в России упали уже на 8–10 процентов и это не предел, так как  первой половине следующего месяца прогнозируется дальнейшее падение цен.

Согласно прогнозу, iPhone 16 в первой половине октября станут дешевле на 20%. Также в отчете сказано, что чаще всего российские покупатели выбирают модели iPhone 16 Pro Max и Pro в версиях с 256 ГБ и iPhone 16 на 128 ГБ.

Впрочем, спрос сохраняется и на линейку моделей iPhone 15, среди которой наиболее продаваемыми являются iPhone 15 Pro Max 256 ГБ, iPhone 15 Pro 128 ГБ и iPhone 15 128 ГБ.

 

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