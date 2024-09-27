JerryRigEverything: iPhone 16 Pro Max нужно беречь от падений и носить в чехле

iPhone 16 Pro Max прошел испытания на прочность, проведенные блогером Заком Нельсоном канала JerryRigEverything.

Смартфон оказался прочнее своего предшественника благодаря стеклу Ceramic Shield 2-го поколения, которое труднее царапается. Однако, несмотря на улучшения, устройство не выдержало дроп-тест.

Во время тестирования выяснилось, что стекло дисплея и новая кнопка для съемки фото достаточно устойчивы к царапинам — они получили повреждения лишь при использовании инструментов с твердостью 7 и 8 по шкале Мооса.

Однако титановая рамка легко царапается от любых металлических предметов, что делает ее уязвимой.

Матрица экрана показала хорошие результаты, не пострадав при нагреве огнем. Также смартфон успешно прошел тест на излом, не поддавшись сгибанию.

Тем не менее в дроп-тесте от компании Allstate Protection Plans iPhone 16 Pro Max провалил испытание. При падении с высоты 6 футов (183 см) на асфальт стекло разбивается, образуя трещины.

Это касается как передней, так и задней частей, а также защиты камер. Таким образом, для защиты устройства от повреждений рекомендуется использовать чехол.