Цена смартфонов OnePlus 8 и 8 Pro снизилась накануне анонса OnePlus 8Т

В компании OnePlus официально снизили стоимость смартфонов OnePlus 8 и 8 Pro, что произошло на фоне скоро анонса нового OnePlus 8Т.

Презентация последнего состоится в следующем месяце и он, как ожидается, он будет самым быстрым устройством в линейке, да и к тому он получит 65-ватную зарядку.

Что касается OnePlus 8 и 8 Pro, то они стали дешевле на 100 долларов. Например, на такую сумму упала цена OnePlus 8 Pro в версии 12/256 Гб, который теперь продают за 900 долларов.

Вариант с 8 ГБ оперативной памяти также подешевел на 100 долларов и предлагается за 800 долларов.

Что касается OnePlus 8, то его цена в версии 8/128 ГБ и 12/256 ГБ составляет 600 и 700 долларов соответственно.