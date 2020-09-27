Цена смартфонов OnePlus 8 и 8 Pro снизилась накануне анонса OnePlus 8Т

Цена смартфонов OnePlus 8 и 8 Pro снизилась накануне анонса OnePlus 8Т27.09.2020 17:53
В компании OnePlus официально снизили стоимость смартфонов OnePlus 8 и 8 Pro, что произошло на фоне скоро анонса нового OnePlus 8Т.
Презентация последнего состоится в следующем месяце и он, как ожидается, он будет самым быстрым устройством в линейке, да и к тому он получит 65-ватную зарядку.
Что касается OnePlus 8 и 8 Pro, то они стали дешевле на 100 долларов. Например, на такую сумму упала цена OnePlus 8 Pro в версии 12/256 Гб, который теперь продают за 900 долларов.
Вариант с 8 ГБ оперативной памяти также подешевел на 100 долларов и предлагается за 800 долларов.
Что касается OnePlus 8, то его цена в версии 8/128 ГБ и 12/256 ГБ составляет 600 и 700 долларов соответственно.
OnePlus 8T получит двойной аккумулятор с быстрой 65 Вт зарядкой
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