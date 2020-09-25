OnePlus 8T получит двойной аккумулятор с быстрой 65 Вт зарядкой

Инсайдеры уже много какой информации предоставили про новый флагманский смартфон от OnePlus.

Теперь очередь дошла до самого производителя, который постепенно подогревает интерес к своему OnePlus 8T, опубликовывая в Сети тизеры будущего аппарата.

Недавно от китайского производителя стало известно, что OnePlus 8T будет представлен 14 октября.

Накануне представительство OnePlus в Twitter опубликовало тизер, который указывает на поддержку 65 Вт зарядки и двух аккумуляторов способных заряжаться одновременно.

Какого объёма будет аккумуляторный блок пока неизвестно. Предположительно за счет такой технологии OnePlus 8T от 0 до 100% будет заряжаться всего за 30 минут.