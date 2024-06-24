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Три недорогие и популярные модели Samsung лишились программной поддержки

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Обновления программного обеспечения играют важную роль в безопасности и производительности устройств.

Три недорогие и популярные модели Samsung лишились программной поддержки

Компании, включая Samsung, обычно предоставляют обновления для своих устройств в течение определенного времени, после чего поддержка прекращается.

В случае с Samsung Galaxy A51 5G, Samsung Galaxy A41 и Samsung Galaxy M01, поддержка обновлений программного обеспечения была прекращена в этом году. Это означает, что эти модели больше не будут получать новые обновления, включая обновления безопасности.

Когда поддержка обновлений прекращается, устройства могут стать более уязвимыми для потенциальных угроз безопасности и могут испытывать проблемы с производительностью со временем.

В таких случаях рекомендуется обратить внимание на меры безопасности, такие как установка антивирусного программного обеспечения и осторожное обращение с устройством.

Если важна поддержка обновлений программного обеспечения на долгий срок, при выборе нового устройства можно обратить внимание на модели, предлагающие более длительный период поддержки, такие как серия Galaxy S24, которая, по заявлению производителя, будет получать обновления в течение семи лет.

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