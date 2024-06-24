Стало известно, какие устройства Samsung обновятся до One UI 7 на базе Android 15

Ожидается, что предстоящий One UI 7 будет основан на Android 15 и принесет новые функции, специфичные для устройств Samsung, с использованием улучшений Android 15.

На данный момент Android 15 находится в стадии бета-тестирования, которое началось после выпуска первого предварительного просмотра для разработчиков в апреле 2024 года.

Samsung планирует запустить собственную программу бета-тестирования Android 15, известную как One UI 7, для устройств Galaxy в августе 2024 года. Ожидается, что стабильный релиз One UI 7 последует вслед за официальным выпуском Android 15.

Samsung обычно отдает приоритет своим последним флагманским устройствам при выпуске крупных обновлений, а более старые модели получают обновления позже.

Серия Galaxy S24 станет первой, которая получит бета-версию One UI 7 в августе 2024 года. Затем программа бета-тестирования будет расширена и охватит более старые модели, такие как Galaxy серии S23, Galaxy Z Flip 5 и Galaxy Z Fold 5.

Полный список устройств Galaxy, которые получат обновление One UI 7 на базе Android 15, включает в себя серию Galaxy S (начиная от S21 и до S24), серию Galaxy Z (включая Flip и Fold), серию Galaxy Tab (например, Tab A9, Tab S8) и серии Galaxy A, M и F (например, A15, M54).

Ожидается, что One UI 7 принесет улучшенный пользовательский интерфейс, улучшенную безопасность, лучшую интеграцию с экосистемой Samsung, новые функции искусственного интеллекта и оптимизацию зарядки аккумулятора.

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