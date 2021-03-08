Три модели Redmi возглавили рейтинг самых выгодных смартфонов в AnTuTu

Три модели Redmi возглавили рейтинг самых выгодных смартфонов в AnTuTu08.03.2021 23:34
Специалисты AnTuTu опубликовали новый рейтинг смартфонов, в котором рассказали о самых лучших смартфонах по соотношению стоимости, возможностей и производительности.
Как выяснилось, в самой популярной ценовой категории, а это стоимости до 2 000 юаней или 23 тыс. рублей, лидерами стали сразу три модели бренда Redmi.
При этом на первой строчке в феврале оказался Redmi K40 с показателем 335 баллов.
На второй позиции располагается Redmi 10X 5G, а в тройку вошел Redmi Note 9 5G.
Смартфоны Redmi K40 и Redmi K40 Pro+ стали доступны для заказа в РФ
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