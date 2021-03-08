Три модели Redmi возглавили рейтинг самых выгодных смартфонов в AnTuTu

Специалисты AnTuTu опубликовали новый рейтинг смартфонов, в котором рассказали о самых лучших смартфонах по соотношению стоимости, возможностей и производительности.

Как выяснилось, в самой популярной ценовой категории, а это стоимости до 2 000 юаней или 23 тыс. рублей, лидерами стали сразу три модели бренда Redmi.

При этом на первой строчке в феврале оказался Redmi K40 с показателем 335 баллов.

На второй позиции располагается Redmi 10X 5G, а в тройку вошел Redmi Note 9 5G.