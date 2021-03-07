Смартфоны Redmi K40 и Redmi K40 Pro+ стали доступны для заказа в РФ

Серия смартфонов Redmi K40 только поступила в продажу в Китае, но уже ее можно заказать и в России.

Онлайн-магазин Giztop уже предлагает версию Redmi K40 адаптированную для международного рынка.

На страничке товара указано, что в смартфонах серии установлен магазин Google Play, а также MIUI 12 на базе Android 11.

Сообщается, что аппараты будут без проблем обновляется и у них есть поддержка русского языка. Доставка адаптированных Redmi K40 производится во многие регионы включая Россию.

Цены на Redmi K40 выставили от 499 до 649 долларов. В России «Румиком» тоже начала принимать заказы на Redmi K40. Этот продавец предлагает приобрести аппараты по цене от 29990 до 35990 рублей.

На российском рынке Redmi K40 и Redmi K40 Pro+ должны появится в мае под названиями Poco F3 и Poco F3 Pro соответственно.