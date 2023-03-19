Топовый Huawei P60 получит название Art Edition и 1 ТБ флеш-памяти

До презентации линейки флагманских моделей P60 осталось несколько дней.

Компания уже публиковала первые тизеры, а также сообщила, что дебют смартфонов состоится 23 марта. Инсайдеры сообщили неофициальные подробности о самой дорогой версии линейки Huawei P60.

Если верить источнику, то такая модификация будет называться Art Edition, а также она будет отличаться наличием 1 ТБ встроенной памяти. Также будет конфигурация с 512 Гб памяти.

Еще смартфон получит стекло Kunlun, которое по результатам тестов является лучше, чем Gorilla Glass Victus 2.