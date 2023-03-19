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Huawei показала новый Huawei P60 в необычном цвете Rococo White

Автор На чтение 1 мин Просмотров 76 Опубликовано

Недавно инсайдеры слили в сеть фото нового смартфона, после чего китайская компания решила больше не скрывать дизайн устройства и опубликовала первый тизер.

На тизере показали устройство, которое было запечатлено и на фото, правда официальное изображение качественное в отличие от распространенных снимков.

При этом новинку показали в необычном цвете с названием Rococo White. Также можно заметить и наличие перископного модуля, который, как сообщается, будет доступен не только для топовой модели линейки, но и для базовой.

Все подробности о смартфоне будут раскрыты уже 23 марта, когда также рассекретят складной Mate X3 и беспроводные наушники Freebuds 5.

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