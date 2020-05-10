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Топовая версия нового MacBook Pro 13 поддерживает 87-ваттную зарядку

10.05.2020 22:02

Недавно обновленные MacBook Pro 13 теперь предлагаются на процессорах Core восьмого и десятого поколения.

Но как оказалось, в ноутбуке еще есть одно существенное отличие. Версии ноутбуков на десятом поколении Core поставляются с зарядками мощностью 87 Вт, а вот версии ноутбуков попроще оснащены 61-ваттной зарядкой.

Еще специалисты выяснили, что 87-ватное зарядное устройство не подходит к младшим версиям, так как компания Apple программно ограничила мощность зарядки батареи.

Поэтому 87 Вт зарядные питания не смогут заряжать стартовые базовые MacBook Pro 13 быстрее.

Топовая версия нового MacBook Pro 13 поддерживает 87-ваттную зарядку

Apple выпустила обновленный Macbook Pro 13

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