Топовая версия нового MacBook Pro 13 поддерживает 87-ваттную зарядку

Недавно обновленные MacBook Pro 13 теперь предлагаются на процессорах Core восьмого и десятого поколения.

Но как оказалось, в ноутбуке еще есть одно существенное отличие. Версии ноутбуков на десятом поколении Core поставляются с зарядками мощностью 87 Вт, а вот версии ноутбуков попроще оснащены 61-ваттной зарядкой.

Еще специалисты выяснили, что 87-ватное зарядное устройство не подходит к младшим версиям, так как компания Apple программно ограничила мощность зарядки батареи.

Поэтому 87 Вт зарядные питания не смогут заряжать стартовые базовые MacBook Pro 13 быстрее.