Apple выпустила обновленный Macbook Pro 13

Apple без каких-либо анонсов представила обновленную версию ноутбука MacBook Pro с 13-дюймовым экраном.

Презентацию этой модели ожидали еще в марте одновременно с выходом обновленного MacBook Air.

В новой версии ноутбука теперь устанавливают процессоры восьмого и десятого поколения, причем базовым процессором является Core i5 8-го поколения с частотой 3,9 ГГц, а более старшая версия получила Core i7 8-го поколения с частотой 4,5 Гц.

Дискретная графика в 13-дюймовом MacBook Pro не предусмотрена. В нем используется графическое ядро процессора, а в восьмом поколении это Iris Plus 645, тогда как в десятом поколении процессоров — Iris Plus.

В обновленном MacBook Pro оперативной памяти от 8 до 16 ГБ, если установлен процессор восьмого поколения и от 16 до 32 ГБ, если выбрать с чипом десятого поколения. SSD накопитель предлагается по цене от 256 ГБ до 4 ТБ.

Помимо новых процессоров самые маленькие MacBook Pro получили новую клавиатуру Magic Keyboard с механизмом «ножницы».

Стоимость MacBook Pro 13 варьируется от 1299 до 3000 долларов.